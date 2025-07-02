На Житомирщині перекрили рух в обидва напрямки на трасі Київ – Чоп: як об'їхати

У зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито.

Про це повідомляє Житомирська ОВА.

Зазначається, що в напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

В напрямку Києва об'їзд здійснюється:

- через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп.

- або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ – Чоп.

Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють всі екстрені служби.

До того Житомирська міськрада повідомила, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються.

За інформацією поліції, подія сталася 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади.

Оновлено о 21:40. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко поінформував, що на ділянці траси М-06, на місці надзвичайної події, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній полосі руху в кожен бік.

В Житомирській міськраді уточнили, що вибух стався не на автозаправці, як повідомлялося раніше, а на іншому поруч розташованому об'єкті поблизу траси в напрямку Києва, за кільцевою дорогою – поблизу населеного пункту Березина.

Також повідомили, що станом на 20:15 внаслідок інциденту загинуло 2 осіб, 15 постраждалих, пошкоджено приватні домоволодіння.