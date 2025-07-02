FT дослідила, хто стоїть за загадковими вибухами танкерів, що ходили до РФ

Серія загадкових вибухів на нафтотанкерах спричинила занепокоєння у світі морських перевезень. Спостерігачі припускають, що ці атаки можуть бути частиною державної кампанії саботажу.

Про це пише газета Financial Times.

Від початку року вже п’ять суден зазнали цілеспрямованих атак. Останній інцидент стався минулого тижня — у грецькому танкері Vilamoura, що перебував біля узбережжя Лівії, затопило машинне відділення.

Усі ці судна заходили в російські порти за кілька тижнів до атак, що змусило деяких експертів із безпеки припустити причетність України. Офіційний Київ коментарів не надавав, однак українські спецслужби вже неодноразово здійснювали таємні операції проти російських інтересів.

Один із радників з питань безпеки зазначив, що спочатку "всі підозри" впали на Україну. Але особливості останньої атаки — вибух стався у днищі, а не збоку корпусу — дали підстави для інших версій щодо можливих диверсантів.

Чотири з атакованих суден заходили до портів Лівії — країни, поділеної між ворогуючими угрупованнями, що фінансують себе коштом експорту нафти. Також усі танкери мають історію зупинок біля Мальти для поповнення запасів.

Атака на Vilamoura стала продовженням подібних інцидентів — один стався в січні, ще три — в лютому. Переважно атаки відбувались у Середземному морі, хоча один з танкерів постраждав і в Балтійському морі.

Мартін Келлі, керівник аналітичного напряму компанії EOS Risk Group, яка спеціалізується на морській безпеці, зазначив, що лише "деякі" елементи останньої атаки схожі на попередні.

"Є й інші можливі варіанти — включно з лівійськими учасниками чи державами, які мають і технічні можливості, і потенційний мотив", — сказав він.

Чотири з пошкоджених танкерів належать грецьким і кіпрським судновласникам. Vilamoura, що постраждав минулого тижня, належить компанії Cardiff Group, яку контролює судноплавний бізнесмен Георгіос Економоу.

Seacharm, який зазнав атаки у січні біля берегів Туреччини, та Seajewel, атакований у лютому в Італії, належать Thenamaris — великій судноплавній групі під контролем Ніколаса Мартіноса.

Танкер Grace Ferrum, пошкоджений у лютому біля Лівії, належить кіпрській компанії Cymare.

А судно Koala постраждало від вибуху у російському порту Усть-Луга в лютому. У травні його внесли до списку санкцій ЄС через перевезення російської нафти з порушенням правил.

Щодо решти суден порушень правил G7 щодо перевезення російської нафти дорожче $60 за барель не зафіксовано. Дані трекінгу свідчать, що судна заходили переважно в російські порти, які експортують нафту з Казахстану — вона не під санкціями.

Нагадаємо:

Танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, зазнав вибуху поблизу берегів Лівії.