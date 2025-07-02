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МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною: допускає погіршення

Віктор Волокіта — 2 липня, 12:49
МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною: допускає погіршення
Getty Images

Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті фонду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фонд визнає, що ризики для негативного сценарію є надзвичайно високими. Можливі альтернативні негативні сценарії, включаючи іншу тривалість війни або менш стійкі результати миру; однак на даному етапі їх моделювання є передчасним, зважаючи на те, що мирні переговори все ще тривають, а їх результати є дуже невизначеними", - йдеться в документі.

У МВФ нагадують, що поточний негативний сценарій припускає завершення війни у ІІ кв.-2026 рр.

Під час 8-го перегляду шок був зміщений на ІІІ кв.-2025 року.

Згідно з цим сценарієм, реальний ВВП цьогоріч скоротиться на 1% (це на 1 відсотковий пункт (в.п.) більше, ніж у сьомому перегляді), наступного року дорівнюватиме нулю (на 0,5 в.п. більше, ніж у попередньому перегляді), а у 2027-му – 3,8% (як і попередньому перегляді).

Також у восьмому перегляді програми до ризиків загострення та збільшення тривалості війни, скорочення зовнішньої економічної та військової допомоги Фонд додав ризик популістського тиску та посилення опору з боку зацікавлених сторін, що на практиці може ускладнити зусилля влади щодо реформ, зокрема через парламент.

Нагадаємо:

Україна отримала девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

МВФ

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