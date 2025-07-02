МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною: допускає погіршення

Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті фонду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фонд визнає, що ризики для негативного сценарію є надзвичайно високими. Можливі альтернативні негативні сценарії, включаючи іншу тривалість війни або менш стійкі результати миру; однак на даному етапі їх моделювання є передчасним, зважаючи на те, що мирні переговори все ще тривають, а їх результати є дуже невизначеними", - йдеться в документі.

У МВФ нагадують, що поточний негативний сценарій припускає завершення війни у ІІ кв.-2026 рр.

Під час 8-го перегляду шок був зміщений на ІІІ кв.-2025 року.

Згідно з цим сценарієм, реальний ВВП цьогоріч скоротиться на 1% (це на 1 відсотковий пункт (в.п.) більше, ніж у сьомому перегляді), наступного року дорівнюватиме нулю (на 0,5 в.п. більше, ніж у попередньому перегляді), а у 2027-му – 3,8% (як і попередньому перегляді).

Також у восьмому перегляді програми до ризиків загострення та збільшення тривалості війни, скорочення зовнішньої економічної та військової допомоги Фонд додав ризик популістського тиску та посилення опору з боку зацікавлених сторін, що на практиці може ускладнити зусилля влади щодо реформ, зокрема через парламент.

Нагадаємо:

Україна отримала девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).