В Україні запустили експеримент зі створення соціального орендного житла

Кабінет міністрів дав старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес.

Муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.

"Чітко визначаємо критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж 40 м2 на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою", - зазначив Шмигаль.

За його словами, орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону.

Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн.

Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

"Також завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місця — громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова — 540 млн грн. Ці кошти вони інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабмін ухвалив рішення виділити понад 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.