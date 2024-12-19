Новини 19 грудня: Україна перемагає в економічній війні проти РФ, співвласник АТБ купує "Аерок"

Про Єврокомісію і Україну: Єврокомісія оголосила в четвер про рішення виплачувати Україні з початку 2025 року позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.

Про Україну, РФ, та газ: Контракту на транзит газу Росії через Україну більше не буде, але "Газпром" це "переживе", сказа Путін.

Про Укренерго та тарифи: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії із 1 січня 2025 року на 29,8% - із 528,57 грн/МВт-год до 686,23 грн/МВт-год.

Про Аерок: Співвласник АТБ купує за 1,9 мільярда газобетонні заводи "Аерок", що належали росіянам

Про публікацію The Economist: Економіка України залишається на чверть меншою, ніж у 2021 році, проте вперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році вона демонструє переваги над економікою РФ за певними ключовими показниками.

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