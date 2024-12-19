Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії зросте на 30% з наступного року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії із 1 січня 2025 року на 29,8% - із 528,57 грн/МВт-год до 686,23 грн/МВт-год.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 грудня, повідомляє Укрінформ.

Крім того, НКРЕКП знизила тариф на диспетчерське управління на 5,4% - до 98,97 грн/МВт-год.

"Вперше за останні чотири роки тарифи на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обов'язків. Прийняття цього тарифу точно забезпечить припинення нарощення заборгованості компанії на ринку електричної енергії", – сказав тимчасовий керівник Укренерго Олексій Брехт, чиї слова цитує LIGA.net.

Водночас представники енергоємної промисловості, які взяли участь у засіданні НКРЕКП, виступили категорично проти підвищення тарифу.

Заступник голови правління Марганецького ГЗК Володимир Бондар попередив, що збільшення на 30% може сильно вдарити по економіці країни. "Наше підприємство зараз стоїть. Ми планували запускати на початку року, але з такими тарифи воно, мабуть, не запуститься", – сказав він.

Виконавча директорка Національної асоціації видобувної промисловості Ксенія Оринчак пояснила, що тариф на електроенергію – це 30-35% у собівартості продукції галузі.

Було зазначено, що для видобувних підприємств тариф на електроенергію - це один із важливих чинників ведення бізнесу. Саме через тарифну політику, через зростання тарифів на електроенергію Заваллівський графіт зупинився. Величезний завод з великими запасами зупинив свою діяльність.

Нагадаємо:

Із 1 січня 2024 року тариф на передачу становить 528,57 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію - 104,57 грн/МВт-год.

З 1 червня в Україні офіційно підвищили тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 грна за кВт-год незалежно від обсягу споживання.