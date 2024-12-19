Путін стверджує, що "Газпром" "переживе" кінець транзиту газу через Україну

Контракту на транзит газу Росії через Україну більше не буде, але "Газпром" це "переживе".

Таку думку висловив лідер Кремля Путін під час пресконференції.

"Цього контракту вже не буде (на транзит газу через Україну - ЕП). Все зрозуміло. Ми переживемо, "Газпром" це переживе", - вважає він.

Коментуючи питання щодо західних санкцій на розвиток газовидобутку в Арктиці, Путін заявив, що це створює проблеми та чинить шкоду для РФ, але виробництво СПГ, нібито, всеодно росте.

Водночас у жовтні 2024 року підсанкційний газовий, арктичний термінал Arctic LNG-2 у Росії призупинив процес скраплення природного газу через західні санкції.

Вже у листопаді агентство Bloomberg писало, що Arctic LNG-2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля.

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Нагадаємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Компанія SPP, найбільший постачальник енергії в Словаччині, оприлюднила декларацію про підтримку транзиту газу через територію України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливість продовження постачання газу через територію України.