Співвласник АТБ купує за 1,9 мільярда газобетонні заводи "Аерок", що належали росіянам

Фонд державного майна 19 грудня провів аукціон з продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок", яке раніше належало росіянам.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Сьогодні відбувся онлайн-аукціон з приватизації об’єкта великої приватизації – державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "АЕРОК" з фінальним результатом 1,890 млрд гривень. За право власності на об’єкт змагалися 3 учасники", - йдеться у повідомленні.

Переможцем стало ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ), свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

Зазначається, що всі кошти від приватизації цього об’єкта спрямуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, адже це націоналізований об’єкт, який раніше належав російському олігарху.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрєя Молчанова.