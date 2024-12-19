Новости 19 декабря: Украина побеждает в экономической войне против РФ, совладелец АТБ покупает "Аэрок"

О Еврокомиссии и Украине: Еврокомиссия объявила в четверг о решении выплачивать Украине с начала 2025 года заем в рамках макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов.

О Украине, РФ, и газе: Контракта на транзит газа России через Украину больше не будет, но "Газпром" это "переживет", сказал Путин.

О Укрэнерго и тарифах: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8% - с 528,57 грн/МВт-ч до 686,23 грн/МВт-ч.

О Аэрок: Совладелец АТБ покупает за 1,9 миллиарда газобетонные заводы "Аэрок", принадлежавшие россиянам

О публикации The Economist: Экономика Украины остается на четверть меньше, чем в 2021 году, однако впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году она демонстрирует преимущества над экономикой РФ по определенным ключевым показателям.

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