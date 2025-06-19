Новини 19 червня: Порошенко оскаржує санкції РНБО, Росія на межі переходу в рецесію

Про що говорили сьогодні?

Про Росію: Голова Мінекономрозвитку РФ заявив, що "за відчуттями бізнесу", Росія вже на межі переходу в рецесію.

Про звітність: Верховна Рада України підтримала зміни до законодавства, які відновлюють обов’язкове подання статистичної звітності під час воєнного стану.

Про Львів: Французьке агентство розвитку (AFD) виділяє Львову 5 млн євро на реконструкцію частини вул. Миколайчука, біля центру UNBROKEN, та облаштування там основи для майбутньої трамвайної колії.

Про Порошенка: Олігарх Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання справ про оскарження санкцій РНБО разом із пʼятим президентом України Петром Порошенком.

Суд вирішив розглядати справу пʼятого президента України Петра Порошенка про оскарження санкцій РНБО частково у закритому режимі.

Про санкції: Україна повністю синхронізує свої санкції з санкційними пакетами ЄС та інших міжнародних партнерів проти Росії.

Ексклюзив ЕП

Бідні стануть біднішими, багаті – багатшими. За що критикують податковий закон Трампа

Замість скорочення боргів Дональд Трамп просуває "Великий красивий закон", який може збільшити держборг США ще на трильйони, і спровокував шквал критики навіть від прихильників.