Новини 22 квітня: через "Дружбу" відновили транзит нафти, подружжя Порошенків поділило майно

Про нафтогін "Дружба": АТ "Укртранснафта", яка відповідає за експлуатацію нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила угорську нафтогазову компанію MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі.

Україна почала заповнювати нафтопровід "Дружба", очікується, що постачання до Словаччини відновиться у четвер, 23 квітня. Також і до Угорщини.

Про газове родовище: Верховний Суд визнав недійсною угоду з продажу Приазовського газового родовища: запаси газу на мільярди гривень, але продали його за суму, яка у десятки разів нижча від стартової. Родовище пов'язане з ексрегіоналом Юрієм Бойком.

Про Марину та Петра Порошенків: Марина Порошенко, дружина експрезидента Петра Порошенка, виграла апеляцію – суд дозволив поділити майно, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю. Загалом їй присудили 8,53 млрд грн. Подружжя ділило майно на 17 млрд грн.

Про велику вітроелектростанцію: ДТЕК побудує вітрову електростанцію потужністю 650 МВт і вартістю 1,2 млрд євро, яка буде однією з найбільших наземних ВЕС у Європі.

