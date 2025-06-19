Оскарження Порошенком санкцій РНБО: суд частково закрив розгляд справи

Суд вирішив розглядати справу пʼятого президента України Петра Порошенка про оскарження санкцій РНБО частково у закритому режимі.

Про це повідомляє hromadske.

Представники Офісу президента та Кабміну просили закрити розгляд судової справи в повному обсязі. Вони пояснювали своє прохання тим, що у справі фігурують матеріали з грифом "Для службового користування" (ДСК), які потрібно розглядати в спеціальному залі.

Представники Порошенка закликали зняти відповідне клопотання з розгляду. Вони пояснювали, що закриття розгляду не дасть суспільству доступу до резонансної справи, закриє від громадськості докази сторони Порошенка, порушить право на гласний та відкритий процес тощо.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков зазначив, що законодавство передбачає повернення із закритого режиму розгляду до відкритого, якщо інформація, для захисту якої переходили на закритий режим, стала публічною.

Так, він заявив суду, що готовий "взяти на себе відповідальність" і оприлюднити якісь документи, щоб потім суд міг повернутися до відкритого режиму.

Зрештою, суд вирішив задовольнити клопотання частково — закрити розгляд лише в частині розгляду службової інформації.

Якщо буде встановлено, що інформація із закритої частини вже є доступною публічно, подальший розгляд справи буде відкритим.

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Політик і бізнесмен. Які активи може забрати держава в Порошенка

Нагадаємо:

Бізнесмен Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання справ про оскарження санкцій РНБО разом із пʼятим президентом України Петром Порошенком.

За інформацією ЕП, суд відмовив Коломойському у клопотанні.

У лютому президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.