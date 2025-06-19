В Україні відновили обов’язкову статистичну звітність під час війни

Верховна Рада України підтримала зміни до законодавства, які відновлюють обов’язкове подання статистичної звітності під час воєнного стану.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Відтепер підприємства, установи та організації, які перебувають на підконтрольних територіях, повинні знову подавати статистичну та фінансову звітність — як це було до початку повномасштабного вторгнення.

"Економіка функціонує, бізнес поступово відновлюється. Держава має розуміти реальну ситуацію не приблизно, а точно", – наголосив голова Держстату Арсен Макарчук.

Згідно зі змінами до законодавства, повертається обов’язкове подання звітності, включно зі статистичною; відновлюється проведення вибіркових обстежень населення щодо зайнятості, умов життя, доходів тощо; передбачено перехідний період – 3 місяці, протягом якого підприємства можуть подати звіти за період, коли не звітували.

У Держстаті зазначили, що багато компаній продовжували звітувати добровільно: у деяких регіонах рівень звітності сягав понад 90%. Відновлення обов’язковості стосується передусім тих, хто не звітував раніше.

Нагадаємо:

За даними Державної служби статистики, 92 189 громадських організацій та 23 382 благодійні фонди не подали річної фінансової звітності за 2024 рік.