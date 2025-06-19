Коломойський хоче обʼєднатися з Порошенком для оскарження санкцій РНБО

Олігарх Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання справ про оскарження санкцій РНБО разом із пʼятим президентом України Петром Порошенком.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що відповідне клопотання до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду подала представниця бізнесмена Христина Ямельська.

Вона пояснювала, що Коломойський подав, по суті, аналогічну скаргу про оскарження санкцій, що й Порошенко, з тими самими відповідачами.

За інформацією ЕП, суд відмовив Коломойському у клопотанні. Його адвокат від коментарів відмовився.

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Нагадаємо:

У лютому президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.