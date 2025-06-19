Львів отримає 5 мільйонів євро гранту від Франції: запустять нову трамвайну лінію

Французьке агентство розвитку (AFD) виділяє Львову 5 млн євро на реконструкцію частини вул. Миколайчука, біля центру UNBROKEN, та облаштування там основи для майбутньої трамвайної колії.

Про це повідомляє пресслужба Львіської міськради.

Зазначається, що проєкт запуску трамвая до цієї частини Львова передбачає п’ять етапів.

"Грант, який ми отримаємо відповідно до підписаної угоди, передбачено на реалізацію першого етапу проєкту – реконструкцію частини вул. Миколайчука включно з перехрестям вулиць Орлика-Щурата", - уточнив міський голова Львова Андрій Садовий і зазначив, що у місті стартує найбільший інфраструктурний проєкті.

Другий етап передбачає будівництво пішохідного мосту на цій ділянці, який сполучить житловий квартал з лікарнею; третий та четвертий – прокладання та з’єднання трамвайної інфраструктури від вул. Городницької з районом лікарні, п’ятий – прокладання трамвайної колії від лікарні до соціального житла на вул. Миколайчука.

Загалом протяжність нової трамвайної лінії становитиме 2,6 км (в один кінець).

Нагадаємо:

Виконком Львівської міської ради на засіданні 16 травня затвердив проєкт реконструкції вулиці Миколайчука з будівництвом трамвайної колії.