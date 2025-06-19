Росія вже на межі переходу в рецесію – голова Мінекономрозвитку РФ

Голова Мінекономрозвитку РФ заявив, що "за відчуттями бізнесу", Росія вже на межі переходу в рецесію.

Про це повідомляє російський INTERFAX.

"За цифрами у нас охолодження (в економіці – ІФ). Але у нас усі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми загалом уже, здається, на межі переходу в рецесію", – зазначив чиновник.

Решетніков на уточнювальне запитання журналістів про звалювання в рецесію підкреслив, що "не передбачив, що впадемо у рецесію, я сказав, що на межі, далі все залежить від наших рішень".

Наприкінці травня Решетніков уже зазначав, що поточна ситуація вказує на ризики переохолодження економіки РФ. Водночас інфляція сповільнюється, стверджує він. "Ми також бачимо в поточному режимі ризики переохолодження економіки", – попереджав глава Мінекономрозвитку РФ.

Нагадаємо:

Те, що РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію, повідомлялося ще у лютому. Відповідні документи були підготовлені для внутрішнього обговорення урядом РФ.

Зниження цін на нафту, бюджетні обмеження та зростання проблемної корпоративної заборгованості входять до числа ключових економічних ризиків, з якими стикається Росія. Особливе занепокоєння викликає можливе збільшення видобутку нафти у США та країнах ОПЕК.

Раніше повідомлялося, що китайська валюта так і не змогла замінити росіянам звичні долар і євро. Російські банки почали масово пропонувати вклади в юанях після того, як почали один за одним потрапляти під санкції і втрачати можливість працювати з доларами і євро. Валютизація коштів населення в банках постійно знижується і за підсумками квітня опустилася до рекордно низьких 5,4%.

Також повідомлялося, що доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів у травні 2025 року знизилися через падіння цін. У травні доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів знизилися на 0,48 млрд дол до квітня до 12,6 млрд дол. Вони були нижчими на 4 млрд дол до рівня травня 2024 року.