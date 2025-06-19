Україна повністю синхронізує санкції з Євросоюзом – Зеленський

Україна повністю синхронізує свої санкції з санкційними пакетами ЄС та інших міжнародних партнерів проти Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це рішення було прийнято 19 червня під час наради щодо санкційної політики, яка відбулася в Офісі президента.

"Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб'єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", – розповів Зеленський.

Серед інших рішень – посилення тиску на російський танкерний флот. Україна розширить санкції проти капітанів російських танкерів та нафтових терміналів.

"Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна окремо працює над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів.

Третім напрямом стануть нові санкції для ускладнення можливості Росії затягувати війну. Це стосується фінансових інструментів, криптовалют та схем постачання компонентів для виробництва зброї.

Президент доручив МЗС України, розвідувальним службам та Національному банку забезпечити "більш відчутні результати санкційного тиску" на Росію та її спільників.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ та боротьби зі схемами обходу санкцій з огляду на постійні російські атаки на Україну.

Президент України Володимир Зеленський у червні ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти юридичних осіб та громадян Росії.