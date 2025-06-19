Новости 19 июня: Порошенко оспаривает санкции СНБО, Россия на грани перехода в рецессию
О чем говорили сегодня?
О России: Глава Минэкономразвития РФ заявил, что "по ощущениям бизнеса", Россия уже на грани перехода в рецессию.
Об отчетности: Верховная Рада Украины поддержала изменения в законодательство, которые восстанавливают обязательное представление статистической отчетности во время военного положения.
О Львове: Французское агентство развития (AFD) выделяет Львову 5 млн евро на реконструкцию части ул. Миколайчука, возле центра UNBROKEN, и обустройство там основы для будущей трамвайной колеи.
О Порошенко: Олигарх Игорь Коломойский подал ходатайство об объединении дел об обжаловании санкций СНБО вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Суд решил рассматривать дело пятого президента Украины Петра Порошенко об обжаловании санкций СНБО частично в закрытом режиме.
О санкциях: Украина полностью синхронизирует свои санкции с санкционными пакетами ЕС и других международных партнеров против России.
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