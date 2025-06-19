Новости 19 июня: Порошенко оспаривает санкции СНБО, Россия на грани перехода в рецессию

О чем говорили сегодня?

О России: Глава Минэкономразвития РФ заявил, что "по ощущениям бизнеса", Россия уже на грани перехода в рецессию.

Об отчетности: Верховная Рада Украины поддержала изменения в законодательство, которые восстанавливают обязательное представление статистической отчетности во время военного положения.

О Львове: Французское агентство развития (AFD) выделяет Львову 5 млн евро на реконструкцию части ул. Миколайчука, возле центра UNBROKEN, и обустройство там основы для будущей трамвайной колеи.

О Порошенко: Олигарх Игорь Коломойский подал ходатайство об объединении дел об обжаловании санкций СНБО вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Суд решил рассматривать дело пятого президента Украины Петра Порошенко об обжаловании санкций СНБО частично в закрытом режиме.

О санкциях: Украина полностью синхронизирует свои санкции с санкционными пакетами ЕС и других международных партнеров против России.

Эксклюзив ЭП

Бедные станут беднее, богатые - богаче. За что критикуют налоговый закон Трампа

Вместо сокращения долгов Дональд Трамп продвигает "Большой красивый закон", который может увеличить госдолг США еще на триллионы, и спровоцировал шквал критики даже от сторонников.