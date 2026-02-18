Новини 18 лютого: новий історичний рекорд курсу євро, Україна без угорського дизпального
Про що сьогодні говорили:
Про валюту. 19 лютого офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,257 грн, що стане новим історчиним рекордом офіційного курсу.
Про дизпаливо. Словаччина і Угорщина припиняють експорт дизельного пального до України, але це не критично для ринку і навряд відіб'ється на цінах на українських заправних станціях.
Про газ. Польська державна енергетична компанія Orlen планує поставити понад мільярд кубометрів природного газу до України у 2026 році.
Про генерацію. Орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.
Про Google. В ніч на 18 лютого, сотні тисяч користувачів по всьому світу повідомляли про масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google, AWS та Cloudflare, вранці роботу більшості сервісів було відновлено.
Про пошту. "Нова пошта" розпочала партнерство з UPS для доставки з США в Україну.
Про Росію. Верховний суд РФ відмовився переглядати касаційну скаргу Google і залишив чинним стягнення з її російської "дочки" $1,2 квінтильйона (18 нулів) на користь низки російських телеканалів.
Ексклюзиви ЕП:
Дороги та інші негаразди. На що скаржаться кияни
Майже 350 ям нарахували водії на трасі Київ – Одеса. Цю цифру 16 лютого поширив Telegram-канал "Ей, Київ", який опублікував дані із застосунку Waze.