Новини 18 лютого: новий історичний рекорд курсу євро, Україна без угорського дизпального

Про що сьогодні говорили:

Про валюту. 19 лютого офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,257 грн, що стане новим історчиним рекордом офіційного курсу.

Про дизпаливо. Словаччина і Угорщина припиняють експорт дизельного пального до України, але це не критично для ринку і навряд відіб'ється на цінах на українських заправних станціях.

Про газ. Польська державна енергетична компанія Orlen планує поставити понад мільярд кубометрів природного газу до України у 2026 році.

Про генерацію. Орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.

Про Google. В ніч на 18 лютого, сотні тисяч користувачів по всьому світу повідомляли про масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google, AWS та Cloudflare, вранці роботу більшості сервісів було відновлено.

Про пошту. "Нова пошта" розпочала партнерство з UPS для доставки з США в Україну.

Про Росію. Верховний суд РФ відмовився переглядати касаційну скаргу Google і залишив чинним стягнення з її російської "дочки" $1,2 квінтильйона (18 нулів) на користь низки російських телеканалів.

Ексклюзиви ЕП:

Дороги та інші негаразди. На що скаржаться кияни

Майже 350 ям нарахували водії на трасі Київ – Одеса. Цю цифру 16 лютого поширив Telegram-канал "Ей, Київ", який опублікував дані із застосунку Waze.