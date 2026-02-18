РФ виставила штраф Google, який у 10 тисяч разів перевищує світовий ВВП

Верховний суд РФ відмовився переглядати касаційну скаргу Google і залишив чинним стягнення з її російської "дочки" $1,2 квінтильйона (18 нулів) на користь низки російських телеканалів.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на рішення суду.

Зазначається, що суддя не побачив підстав передавати скаргу на розгляд судової колегії.

Як уточнюють російські медіа, "фінальна" сума сформувалася як судова неустойка за невиконання рішення про відновлення доступу до заблокованих каналів на YouTube.

Її нарахування Арбітражний суд Москви обмежив навесні 2025 року, зафіксувавши підсумок на рівні 91,5 квінтильйона рублів.

У перерахунку, це близько $1,2 квінтильйона - сума на порядки більша за оцінку світового ВВП (приблизно $100-125 трлн).

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Росія вимагала неймовірну суму грошей у 20 децильйонів доларів (33 нулі) від однієї з найбільших технологічних компаній світу Google.