Курс євро встановить новий історичний рекорд щодо гривні

У четвер, 19 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,257 грн, що стане новим історчиним рекордом офіційного курсу.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Попередній рекорд курсу євро був встановлений 11.02.2026 - 51,251 грн за євро.

Своєю чергою офіційний курс долара до гривні збільшиться на 4 копійки до 43,29 грн.

Офіційні курси на четвер 19 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,29 грн (43,25 грн станом на 18 лютого);

1 євро – 51,22 грн (51,16 грн станом на 18 лютого).

Нагадаємо:

У понеділок, 26 січня, майже всі найбільші банки в Україні за чистими активами оновили свої курси валют і почали продавати готівковий євро за понад 51 гривню.

Попередні рекордні офіційні курси євро до гривні також були встановлені 8, 9, 13, 21 та 27 січня.