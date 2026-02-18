Українська правда
Глава "Укренерго" розповів, скільки нової генерації потрібно енергосистемі України

Віктор Волокіта — 18 лютого, 11:36
Віталій Зайченко
Укренерго

Орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час зустрічі з підприємцями у рамках засідання СEO Club.

"Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію", - зазначив Зайченко.

За його словами, кожному регіону потрібен окремий "мікс", залежно від географічних умов та можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій.

"Десь є більше сонця і вітру, десь краще зробити ставку на газопоршневі й газотурбінні установки. Завдання держави зараз – створити умови для залучення інвестицій у створення цих електростанцій. Орієнтовна вартість такого будівництва – понад 8 мільярдів євро", – заявив очільник "Укренерго".

Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу в енергетиці Віталій Зайченко назвав довгострокові спецаукціони з надання допоміжних послуг.

Завдяки проведеним у 2004-2025 роках чотирьом спеціальним аукціонам, в енергосистемі України вже з'явилось 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації, яка суттєво допомагає енергетикам проходити періоди пікових навантажень.

Читайте також: Чи можна було підготувати енергетику до зими краще?

Нагадаємо:

Як повідомляв Зайченко у кінці січня, в енергосистемі України виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії на той час було неможливо.

