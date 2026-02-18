Польська Orlen планує збільшити постачання газу в Україну на 40%

Польська державна енергетична компанія Orlen планує поставити понад 1 млрд куб м природного газу до України у 2026 році.

Про це пише профільне видання ExPro з посиланням на заяву гендиректора компанії Іренеуша Фафара.

За його словами, обсяги постачання до України зростуть порівняно з 2025 роком, коли Orlen поставила близько 0,7 млрд куб м газу. Таким чином, компанія розраховує збільшити експорт до України орієнтовно на 40% рік до року.

Постачання здійснюються в межах комерційних контрактів між Orlen та українськими контрагентами, передусім державною НАК "Нафтогаз України".

У 2025 році частина ресурсу була поставлена для покриття пікових потреб у періоди підвищеного попиту на фоні обвалу видобутку після російських атак.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія ORLEN підписали угоду, що фіналізує домовленості щодо постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року.