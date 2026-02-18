Сервіси Google та інші відновились після глобального збою

В ніч на середу, 18 лютого, сотні тисяч користувачів по всьому світу повідомляли про масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google, AWS та Cloudflare.

Про це йдеться на сервісі відстеження збоїв Downdetector

За інформацією платформи, сумарна кількість скарг від користувачів вночі 18 лютого перевищила 500 тисяч. Збої носили глобальний характер і фіксувались у різних країнах світу.

Користувачі масово повідомляли про неможливість отримати доступ до пошукової системи Google, поштового сервісу Gmail та відеохостингу YouTube.

Крім того, користувачі повідомляли про проблеми у роботі гіперскейлерів – Amazon Web Services (AWS) та Cloudflare, що може вплинути на роботу тисяч інших вебсайтів та додатків, які використовують їхні сервіси.

Наразі невідомо, що стало причиною такої масштабної аварії. На ранок роботу більшості сервісів було відновлено