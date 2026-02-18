"Нова пошта" запрацювала в США

"Нова пошта" розпочала партнерство з UPS для доставки з США в Україну.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Тепер відправити документи чи посилки до 30 кг із США можна через понад 6000 пунктів UPS Store по всій країні. Оформити міжнародне відправлення можна онлайн через сайт або мобільний застосунок Нової пошти, а термін доставки в Україну – від 7 днів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта.

У планах поштового оператора – скорочення термінів доставки до 5 днів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах.

