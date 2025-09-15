Новини 15 вересня: делегацію США знайомлять з надрами України, проєкт держбюджету-2026

Про що говорили сьогодні?

Про держбюджет-2026: Уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.

Про дизпаливо з Індії: Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ направила на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.

Про можливі відключення світла зимою: Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії за умови відсутності системних атак на енергосистему.

Про надра та США: Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Про Росію: У зовнішній торгівлі РФ помітно зростає обмін товар на товар: наприклад, пшениця на китайські авто або насіння льону на будматеріали.

Ексклюзиви ЕП

Криваві мільярди: скільки заробляють світові компанії, які так і не вийшли з РФ

Після початку великої війни світові корпорації анонсували скорочення чи ліквідацію бізнесу в РФ. Минуло 3,5 року, але лише 12% іноземних компаній повністю вийшли з російського ринку. Хто з тих, що залишилися, заробляє найбільше?