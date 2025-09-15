Україна планує обмежити імпорт дизпального з Індії: його ретельно вивчатимуть – enkorr

Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на відповідну вимогу СБУ, яку направили на адресу Енергетичної митниці 15 вересня.

За даними видання, обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.

Санкції діятимуть за аналогією з тими, що раніше були накладені на дизпальне з Туреччини у вересні 2023 року.

Тоді рішенням РНБО низку турецьких портів, які приймали суттєві обсяги російського дизпального, було внесено до переліку ризикованих, а всі партії, що надходили з них, підлягали додатковому вивченню, зокрема лабораторному.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", з вересня 2023 року з підсанкційних турецьких портів Marmara і Turpas в Україну було імпортовано 65,8 тис. т дизпального, з яких 71% було завезено з квітня цього року. До того середньомісячний імпорт з цих портів становив близько 47,2 тис т. Це показує, що після аналогічних заходів імпорт із Туреччини майже припинився.

Видання також зазначило, що у серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. т індійського дизпального, що становило 18% від усього обсягу імпорту.

Опитані enkorr румунські трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського пального зросте попит з інших південних напрямків, а ціни на нього – зростуть.

"Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевше. Ринок налаштується під інші напрямки та ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу SARAS", – повідомив оператор Oil Terminal.

Нагадаємо:

Нещодавно "Укрнафта" оголосила другий тур тендерів на закупівлю бензину, дизпального та LPG, і заявила, що не купуватиме пального індійського походження.

Індія та Китай є найбільшими покупцями російської нафти. У серпні Індія придбала 42% всього експорту російської сирої нафти.