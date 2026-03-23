У Нью-Йорку в аеропорті літак врізався в пожежну машину

Ввечері 22 березня літак авіакомпанії Air Canada зіткнувся з пожежною машиною на злітній смузі в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на NBC News.

NBC News з посиланням на джерела написало, що на борту перебувало 76 пасажирів і чотири члени екіпажу. У повідомленні також йдеться, що пілот і другий пілот літака отримали важкі травми, а сержант і офіцер отримали переломи кінцівок і перебувають у стабільному стані в лікарні.

Closer look at the destroyed cockpit of the Air Canada Express CRJ-900 after colliding with a fire truck at LaGuardia Airport. 2 killed. Over a dozen injured. pic.twitter.com/Vej2iQ1W0P — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 23, 2026

Внаслідок інциденту аеропорт тимчасово закрили. Причину зіткнення розслідують. Наразі влада не розголошує особи та стан постраждалих.

На початку березня у Кувейті розбилися кілька військових літаків США, проте всім членам екіпажу вдалося вижити.