У Нью-Йорку в аеропорті літак врізався в пожежну машину
Ввечері 22 березня літак авіакомпанії Air Canada зіткнувся з пожежною машиною на злітній смузі в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на NBC News.
NBC News з посиланням на джерела написало, що на борту перебувало 76 пасажирів і чотири члени екіпажу. У повідомленні також йдеться, що пілот і другий пілот літака отримали важкі травми, а сержант і офіцер отримали переломи кінцівок і перебувають у стабільному стані в лікарні.
Внаслідок інциденту аеропорт тимчасово закрили. Причину зіткнення розслідують. Наразі влада не розголошує особи та стан постраждалих.
