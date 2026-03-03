У січні державний борг України збільшився – Мінфін

У січні обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 169,92 мільярда гривень (1,67 мільярда доларів), станом на 31 січня це 9 212,6 трильйона гривень (215 мільярдів доларів).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Станом на 31 січня 2026 року державний і гарантований державою борг України становив 9 212,6 млрд грн або 215 млрд дол.

Державний зовнішній борг складає 6 941,1 млрд грн (75,34%) або 162 млрд дол. США, державний внутрішній борг — 1 992,65 млрд грн (21,63%) або 46,5 млрд дол. США.

Гарантований державою борг складає 278,84 млрд грн (3,03%) або 6,51 млрд дол.

Мінфін пояснює це зростання підвищенням державного зовнішнього боргу внаслідок надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів у межах механізму ERA, а також переоцінкою валютних зобов'язань через зміну обмінних курсів станом на кінець місяця порівняно з попереднім періодом.

Водночас обслуговування та погашення зобов'язань, залучених у межах механізму ERA, передбачається здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Гарантований державою борг у січні збільшився на 2,16 млрд грн. Гарантований зовнішній борг збільшився на 3,73 млрд грн до 216,12 млрд грн, внутрішній – зменшився на 1,56 млрд грн до 62,73 млрд грн.

У структурі кредиторів переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,9%.

Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 22,3%, на зовнішньому ринку — 8,9%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 2,8%.

Станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка держборгу знизилася до 4,51% порівняно з 4,55% у грудні 2025 року та 5,0% у січні 2025 року.

Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,29 року проти 13,37 року в грудні 2025 року та 11,6 року в січні 2025 року.

"Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування в середньостроковій перспективі", – зазначає Мінфін.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 45,15%, далі — долар США (22,45%) і гривня (20,71%).

Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 8,56% та 3,13% відповідно.

Станом на кінець січня Міністерство фінансів провело 14 аукціонів і залучило до держбюджету 46,1 млрд грн, а також провело один switch-аукціон на 17,36 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет та оптимізувати структуру внутрішнього боргу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році середній строк до погашення за державним боргом зріс більш ніж удвічі, а середня вартість суттєво знизилась.

Міністерство фінансів України розробило, а уряд затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки.

У 2026-2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни. Про це йдеться у тексті боргової стратегії на 2026-2028 роки, яку уряд затвердив під час свого засідання 24 грудня.

Раніше Рахункова палата виявила неврегульованість процесу управління державним боргом України. Так, відсутність середньострокових стратегій управління обмежила можливості планування боргових показників і витрат на обслуговування боргу.

Міністерство фінансів повідомило, що завдяки підтримці міжнародних партнерів та виваженій урядовій борговій політиці йому вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

Міжнародний валютний фонд у своєму довгостроковому прогнозі від жовтня 2025 року очікує, що наступного року державний борг України перевищить 110% від Валового внутрішнього продукту.