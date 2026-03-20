У лютому видатки держбюджету збільшилися – Мінфін

За січень – лютий 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 547,2 млрд грн, що на 9 млрд грн (на 1,7%) більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У лютому видатки склали 303,4 млрд гривень, а у січні – 243,8 млрд гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – лютий 2026 року становили 327,4 млрд грн або 59,8% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у лютому було витрачено 177,8 млрд гривень.

Зокрема, 260,5 млрд грн спрямували на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у лютому – 134,3 млрд грн) або 47,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – лютий 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 31 млрд грн, або на 13,5%).

Ще 106,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому – 52 млрд грн) або 19,5% від загального обсягу видатків, що на 1,9 млрд грн або на 1,7% менше проти аналогічного періоду минулого року.

50,6 млрд грн спрямували на оплату використання товарів і послуг (у лютому – 38,2 млрд грн) або 9,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

На обслуговування державного боргу пішло 49,4 млрд грн або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 2,2 млрд грн або на 4,7%). У лютому обслуговування боргу обійшлося у 28,6 млрд грн.

Ще 38,8 млрд грн – це субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому – 27,8 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу видатків.

Крім того, 36,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у лютому – 18,4 млрд грн) або 6,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11 млрд грн або на 43,6%).

За січень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 243,8 млрд грн, що на 29,7 млрд грн або на 13,9% більше ніж за січень 2025 року.

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що вже у квітні Україна може зіткнутися з ситуацією, коли "не буде чим фінансувати видатки", бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.

В Україні у 2025 році надходження до державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1 трлн 246 млрд грн. Це на 20,2 %, або 209,3 млрд грн більше порівняно з минулим роком.

Міністерство фінансів розпочало роботу над бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, яка стане підґрунтям для формування проєкту закону про держбюджет України на 2027 рік.