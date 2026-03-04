Надходження до бюджету: у лютому податківці та митники перевиконали план
У лютому податкова та митна служби перевиконали місячний розпис доходів: до загального фонду держбюджету надійшло 224,8 млрд гривень.
Про це інформує Міністерство фінансів.
"Державна податкова служба та Державна митна служба перевиконали місячний розпис доходів: виконання ДПС становило 107% (+6,1 млрд грн), Держмитслужби — 103,3% (+2 млрд грн), що забезпечило стабільні надходження до бюджету", – говориться у повідомленні.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження у лютому забезпечили:
- 47,5 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 32,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 26,3 млрд грн — акцизний податок;
- 24,3 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,5 млрд грн, відшкодовано — 16,2 млрд грн);
- 13,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 5,4 млрд грн — рентна плата за користування надрами;
- 4,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито.
Мінфін зазначає, що важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у лютому також стали кошти міжнародної допомоги у вигляді грантів — 62,9 млрд гривень.
Крім того, 58,9 млрд грн надійшло у вигляді єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.
Загалом за підсумками лютого до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 321 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у лютому доходи загального фонду порівняно із січнем дещо збільшились, у той же час не виконано план надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів, імпортного ПДВ та ввізного мита.
Раніше повідомлялося, що у лютому до загального фонду держбюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, які контролює ДПС.
У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.