МЗС Ірану заявив, що не веде перемовин зі США

МЗС Ірану заявив, що не веде перемовини зі США

В Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що не ведуть переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

Про це йдеться в повідомленні іранського агентства Mehr.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента США є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "продуктивних" переговорів між сторонами.

Після цих заяв ціна на нафту Brent впала зі 113 доларів за барель до близько 100 доларів. Після реакції Ірану ф'ючерси на нафту знову почали зростати.