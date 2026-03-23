Tesla і SpaceX побудують великий завод із виробництва мікросхем в Остіні

Американські компанії Tesla та SpaceX побудують великий завод із виробництва мікросхем в Остіні (штат Техас).

Про це заявив генеральний директор обох компаній Ілон Маск, передає "Інтерфакс-Україна".

"Або ми побудуємо Terafab, або у нас не буде чипів", – наголосив Маск під час заходу в Остіні.

За його словами, Terafab випускатиме чипи для електромобілів Tesla, антропоморфних роботів Optimus та використання в космосі, де SpaceX планує розгорнути велику кількість супутників для обчислень штучного інтелекту.

Комплекс розділять на дві частини, кожна з яких вироблятиме чипи певного виду, повідомив Маск у соцмережі X.

Terafab буде оснащений технікою для складної літографії, необхідної для виробництва мікросхем, а також обладнанням для їх проєктування, тестування та випуску, зазначив він.

Такий завод потрібен, оскільки Samsung, TSMC та інші партнери не планують нарощувати виробництво темпами, які б влаштували Tesla і SpaceX, пояснив Маск на заході в Остіні.

Водночас він не уточнив термінів будівництва Terafab і розподілу ролей у цьому проєкті між Tesla і SpaceX.

Аналітики Morgan Stanley нещодавно оцінили вартість будівництва власного заводу Tesla з випуску чипів у суму, значно вищу за 20 млрд дол., а терміни – у кілька років.

Нагадаємо:

Стартап Ілона Маска xAI, що займається штучним інтелектом, інвестує понад 20 мільярдів доларів у будівництво центру обробки даних у Саутхейвені, штат Міссісіпі.