Чи зможе Україна пройти зиму без відключень світла: в "Укренерго" прокоментували

Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії за умови відсутності системних атак на енергосистему.

Про це у пресслужбі компанії повідомили Укрінформу.

"В цілому енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт.

Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів, ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - повідомили у пресслужбі.

У компанії зазначили, що Україні вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі.

Крім того, вплив на ситуацію в енергосистемі вже мають і новозбудовані об’єкти розподіленої генерації – як вже під’єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення.

"За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні у 2025 році станом на початок вересня становив понад 200%", - розповіли в "Укренерго".

Нагадаємо:

Зимою 2024-2025 років в Україні не було масованих відключень світу.