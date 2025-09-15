SWIFT по-російськи: пшениця стає однією з "валют" РФ для зовнішньої торгівлі

У зовнішній торгівлі РФ помітно зростає обмін товар на товар: наприклад, пшениця на китайські авто або насіння льону на будматеріали.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США, ЄС та їхні союзники запровадили понад 25 000 санкцій за війну 2022 року та анексію Криму. Вашингтон також обклав митами Індію за її нафтову торгівлю з Росією.

Володимир Путін стверджує, що економіка перевершує прогнози і за два роки зростала швидше, ніж у країнах G7, незважаючи на прогнози обвалу. Він наказує бізнесу і чиновникам шукати будь-які шляхи обходу обмежень.

Але ознаки напруги зростають: за даними Центробанку, економіка технічно в рецесії та страждає від високої інфляції. Особливо відчутними стали відключення російських банків від системи SWIFT у 2022-му і попередження США китайським банкам у 2024-му про ризик вторинних санкцій. Через страх потрапити під них китайські банки уникають розрахунків із РФ.

Саме ці побоювання стимулюють повернення до бартеру, який важче відстежити. У 2024 році Мінекономіки Росії видало 14-сторінкове "Керівництво по зовнішньоторговельних бартерних операціях", де радить, як обмінювати товари і послуги без грошових переказів, і навіть запропонувало створити спеціальну біржу бартеру.

Досі комерційний інтерес до бартеру був слабким. Але, за даними Reuters, уже зафіксовано щонайменше вісім подібних угод - від обміну сталі та алюмінієвих сплавів на суднові двигуни до інших видів сировини.

Аналітики зазначають, що справжні обсяги важко оцінити, але розрив між митною статистикою і даними Центробанку, який у першій половині року сягнув $7 млрд, може свідчити про масштаб явища.

Російська митниця підтвердила наявність бартеру з різними країнами, але назвала його обсяги незначними порівняно із загальною торгівлею. У січні-липні профіцит зовнішньої торгівлі РФ знизився на 14% до $77,2 млрд: експорт впав на $11,5 млрд до $232,6 млрд, імпорт зріс на $1,2 млрд до $155,4 млрд.

Уряд і Центробанк заявили, що окремих даних про бартер немає, адже за законом він враховується в загальних показниках.

Нагадаємо:

У Росії бартер знову повернувся вперше після 1990-х років, оскільки проблеми з розрахунками, спричинені санкціями через війну в Україні, змусили принаймні одну китайську компанію шукати сталеві та алюмінієві сплави в обмін на двигуни.