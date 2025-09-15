Уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік

Уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", – зазначила вона.

Видатки держбюджету: 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025)

Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025)

Дефіцит: прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Це плюс 168,6 млрд грн до 2025 року. На виробництво зброї передбачено щонайменше 44,3 млрд грн – на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

На науку закладено 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року), у тому числі – на фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

Загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн).У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн, повідомила Свириденко. "Доступні кредити «5-7-9%», забезпечення українців житлом за програмою «єОселя», індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій", – зазначила вона.

Агропромисловий комплекс отримає13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року). Сюди входить продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою "5-7-9%", 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України складуть45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

Нагадаємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що непокрите зовнішнє фінансування дефіциту держбюджету на 2026 рік становить 16 млрд євро.

Марченко у серпні повідомив, що необхідне зовнішнє фінансування України на 2026 рік становить $45 млрд, але воно частково покриватиметься сформованим запасом коштів від отриманого цього року міжнародного фінансування.

Потреби оборони України у 2026 році оцінюються щонайменше у 120 мільярдів доларів, лише половину з яких профінансує держбюджет.