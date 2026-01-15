Новини 15 січня: закриття ДП "Дія", що пов'язує Галущенка та Чернишова з Міндічем

Про що говорили сьогодні?

Про зв'язки топдержслужбовців з Міндічем: Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підтвердив, що знайомий з фігурантом справи "Мідас" Тімуром Міндічем, з яким їх пов'язує спільне навчання дітей у школі.

Колишній віце-премʼєр Чернишов підтвердив дружні звʼязки з фігурантом "Мідасу" Тимуром Міндічем та колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чернишов назвав обох своїми друзями, з якими він наразі не підтримує звʼязок.

Про імпорт електроенергії: Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну уже сьогодні, протягом дня, ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором.

Про ДП "Дія": Державне підприємство "Дія" перебуває в стані припинення, що відображено в держреєстрі юросіб.

Про курс валют: У п'ятницю, 16 січня, офіційний курс євро до гривні зросте до 50,43 грн, тоді як долар всьоме за січень оновить історичний максимум - до 43,39 грн.

