Чернишов пояснив, чому за його частку у "Блум девелопмент" донині не заплатили

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов заявив, що проект компанії "Блум девелопмент" з будівництва елітних маєтків в Козині і у якій він раніше мав частку може "не мати позитивної вартості". Тому покупець його частки у компанії донині не розрахувався за неї.

Про це він сказав під час засідання тимчасової слідчої комісії.

"Я був засновником декількох підприємств до того, як зайняв політичну посаду. У тому числі у мене була частка у підприємстві "Блум девелопмент", – сказав він і уточнив, що мав частку у 50%.

"Після того, як я був призначений на посаду голови Київської державної адміністрації, я за законом мав позбутися цієї частки і продати її. Тому я традиційно передав цю частку дружині, яка цим займатися не має часу і якостей", – пояснив він, відповідаючи на запитання членів ТСК.

"З часом вона вийшла продавши частку. Була сформована заборгованість за розрахунками, яка досі не погашена. Ця заборгованість відображається у моїй декларації щороку", – зазначив Чернишов.

Чернишов зазначив, що поки його дружина так і не отримала кошти за продану частку.

"Це не безкоштовно. Ця частка була оцінена. Вважаю, що на той час проект не мав позитивної вартості – є різні часи, є заборгованості перед організаціями та інституціями", – сказав Чернишов.

"Не очевидно, що той об'єкт, який ви бачите, має позитивну вартість", – запевнив колишній віце-премʼєр під час засідання комісії.

Чернишов також зазначив, що не пригадує, щоб з 2022 року відвідував ділянку у Козині, йому також невідомо, чи відвідувала ділянку його дружина. Він запевнив, що не обговорював девелоперський проект з Тимуром Міндічем.

У той же час колишній віце-премʼєр Чернишов підтвердив дружні звʼязки з фігурантом "Мідасу" Тимуром Міндічем та колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чернишов назвав обох своїми друзями, з якими він наразі не підтримує звʼязок.

Крім того, він підтвердив, що Єрмак є хрещеним батьком його дочки. "Я вважаю, що це є абсолютно особистою інформацією моєї родини", – зазначив при цьому Чернишов.

Засідання ТСК присвячене питанням оборони, антикорупційної політики та дотримання прав людини під час воєнного стану.

Нагадаємо:

За даними слідства, Чернишов був серед відвідувачів так званої пральні — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об'єкт перебував під контролем керівника схеми з "відкатами" в "Енергоатомі" Тімура Міндіча.

Сам Чернишов заперечує свою причетність до корупції навколо "Енероатома".

Він заявив, що нічого не знає про псевдонім "Че Гевара", яким нібито називали його інші фігуранти справи.

Він відмовився відповідати журналістам, чи знайомий із бізнесменом Тимуром Міндічем, якого НАБУ підозрює в організації схеми розкрадань в "Енергоатомі".

За фігуранта справи Тімура Міндіча, колишнього віцепрем'єр-міністра, ексміністра громад і територій, ексголову "Нафтогазу" та Київської ОДА Олексія Чернишова внесли заставу у розмірі 51 мільйон гривень.

13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.