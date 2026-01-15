ДП "Дія" закривають: причини та що буде із сервісом

Державне підприємство "Дія" перебуває в стані припинення, що відображено в держреєстрі юросіб.

Про це йдеться на платформі YouControl.

У Мінцифри пояснили, що йдеться не про закриття сервісу, а про зміну юридичної форми держпідприємства на акціонерне товариство.

"Для користувачів застосунку та порталу абсолютно нічого не змінюється. Як і завжди, сервіси працюють 24/7, документи під рукою, а послуги надаються так само швидко", - повідомила у пресрелізі, який є у розпорядженні ЕП, заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Вона зазначила, що зміна форми це виконання закону про перехід держпідприємств у інші організаційно-правові форми в межах євроінтеграційних вимог. Держава залишиться єдиним власником: формат акціонерного товариства не означає приватизацію.

У Мінцифри зазначають, що новий статус дасть "Дії" сучасні інструменти для розвитку: спростить партнерства з українським бізнесом та запуск спільних технологічних проєктів.

Читайте також: "Міністр як бог": що Федоров залишає після себе

Нагадаємо:

На головній сторінці порталу Дія.Бізнес зʼявився новий тематичний блок "Дія.Бізнес Інклюзія".