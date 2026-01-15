Курс долара до гривні всьоме за січень встановить історичний максимум

Курс валют на п'ятницю 16 січня 2026 року

У п'ятницю, 16 січня, офіційний курс євро до гривні зросте до 50,43 грн, тоді як долар всьоме за січень оновить історичний максимум - до 43,39 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Офіційні курси на п'ятницю 16 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,39 грн (43,12 грн станом на 15 січня);

1 євро – 50,43 грн (50,26 грн станом на 15 січня).

Нагадаємо:

12 грудня 2025 року офіційний євро встановив новий історичний рекорд у 49,51 грн (останній історичний максимум становив 49,40 грн 2 липня 2025 року).

Вдруге рекорд було встановлено 16 грудня - 49,65 грн за євро. Після чого він коливався приблизно на цьому рівні.

6 січня 2026 року курс долар встановив новий історичний максимум у 42,42 грн. Наступного дня - знову - 42,56 грн. Втретє це сталося 8 січня - 42,71 грн. Вчетверте - 9 січня - 42,99 грн. Вп'яте - 12 січня - 43,07 грн. Вшосте - 13 січня - 43,25 грн.