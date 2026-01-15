Зеленський до Кабміну: "негайно, сьогодні – спростіть імпорт електроенергії"

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну уже сьогодні, протягом дня, ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором.

Про це він повідомив після спеціальної енергетичної селекторної наради.

"Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою", - сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що очікує "негайного спрощення регуляцій" для підключення до мережі додаткового обладнання.

За словами Зеленського, під час наради обговорили багато робочих деталей, а кількість проблем, які потрібно розв'язати максимально оперативно, є "надзвичайно великою".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор з представниками уряду та обласних і місцевих влад.