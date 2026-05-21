Дніпро купив генератор за 37 мільйонів, відхиливши дешевші пропозиції

Віктор Волокіта — 21 травня, 13:13
КП "Жилсервіс-5" Дніпровської міської ради 14 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Кортакоз" генератор за 36,90 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на Прозорро".

До липня у Дніпро поставлять дизельний генератор Genpower GPR 2500 потужністю 2 МВт у контейнері, трансформатор, комірку, естакаду шинного мосту та 110 м кабелю. При цьому ціни окремих складових невідомі.

Генератор розрахований на низьку напругу 230/400 В, яка використовується для живлення житла, офісів або підприємств. Це продукція Cefa Makina San. ve Tic. A.S. (Туреччина), яку на 31% локалізувало ПВКФ "Фіалка".

Питома вартість генератора разом із супутнім обладнанням складає близько 18,45 млн грн, або $420 тис. за один МВт.

У березні Агентство відновлення замовляло турецькі генератори потужністю 1,1-1,3 МВт по $174-349 тис. за один МВт, а в лютому – ліванські, турецькі, українські та європейські потужності 1-2,2 МВт по $174-349 тис. за один МВт. Вони теж були на таку ж напругу 0,4 кВ у контейнерах без шасі, але й без супутнього обладнання.

"Кортакоз" був найдорожчим учасником тендеру. Дві фірми пропонували на 3-15% нижчі ціни, але їх відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам.

ТОВ "Дарекс-Енерго" за 31,49 млн грн пропонувало комплект із генератором DE-2500PS, який воно локалізувало на 30%.

Однак його відхилили через дослівне копіювання технічної специфікації із тендерної документації замість конкретних стверджень про товар.

ТОВ "Токмак Дизель Маш" за 35,91 млн грн пропонувало комплект із генератором TD-2510PC, який воно локалізувало на 31%. Його відхилили за розміри 12000х2430х35000 мм, бо вимагалось не більше 12000x2430x3500 мм.

Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши, що зайвий нуль у висоті – це очевидна технічна помилка, що зрозуміло з інших документів. Проте комісія визнала відхилення правомірним, бо показник не відповідав.

Держаудитслужба перевіряє цей тендер на підставі даних автоматичних індикаторів ризиків, а саме відхилення всіх учасників, окрім переможця.

Засновниками "Кортакоз" зі Здолбунова на Рівненщині є Андрій Мощанецький, Олексій Огонь, Віктор Марчук і Роман Конончук, а керівником – Олександр Дашкель.

Місцеві медіа пов'язують Мощанецького з колишнім мером Рівного Володимиром Хомком.

Директор фірми Дашкель свого часу був бізнес-партнером відомого рівненського підприємця Юрія Фалки. Той володіє та керує виробником-локалізатором генераторів Genpower "Фіалка".

Нагадаємо:

АТ "Криворізька теплоцентраль" АТ "НАК "Нафтогаз України" 14 травня уклало угоду з фірмою Global Energy Solutions (Азербайджан) про демонтаж і перевезення енергетичної установки за 4,5 млн євро або 231,75 млн грн.

