"Я знайомий з Міндічем": Галущенко розповів, що їх пов'язує

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко підтвердив, що знайомий з фігурантом справи "Мідас" Тімуром Міндічем, з яким їх пов'язує спільне навчання дітей у школі.

Про це він сказав під час засідання тимчасової слідчої комісії.

На запитання, чи знайомий він із Тімуром Міндічем, Галущенко відповів ствердно: "Так, я знайомий".

За словами ексміністра, він не пам'ятає точного моменту знайомства, однак припускає, що це сталося приблизно у 2017-2018 роках, коли їхні діти навчалися в одному класі.

Галущенко зазначив, що відтоді вони підтримували спілкування, втім назвати Міндіча своїм другом він не може. Востаннє, за його словами, вони бачилися у серпні 2025 року — хоча він допускає, що може помилятися в датах.

Минулого року, додав Галущенко, у них було "кілька зустрічей". У квартирі Міндіча він, стверджує, був лише один раз - у серпні 2025 року.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера").

Співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч заперечує свій зв'язок з компанією-виробником дронів "Файєр поінт" та лобіювання її інтересів.