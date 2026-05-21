Банки України показали актуальний курс валют після рекорду офіційного долара
Банки оновили курси валют на 21 травня: середній євро за добу збільшився на 10 копійок, до 51,75 грн, долар зменшився на 5 копійок до 44,35 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,93 - 44,35 грн (на 20 травня - 43,90 - 44,40 грн);
Євро - 51,05 - 51,75 грн (на 20 травня - 51,00 - 51,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,85 - 44,45 грн;
- Ощадбанк - 43,90 - 44,45 грн;
- Укрсиббанк - 43,90 - 44,45 грн;
- ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;
- Райффайзен - 43,90 - 44,45 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;
- Ощадбанк - 51,05 - 51,70 грн;
- Укрсиббанк - 50,90 - 51,80 грн;
- ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;
- Райффайзен - 51,10 - 51,75 грн.
Нагадаємо:
У четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні встановив новий історичний рекорд - 44,22 грн.