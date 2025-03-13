Новини 13 березня: новий підхід до економії електроенергії, масштабні звільнення в КМДА

Про що говорили сьогодні?

Про перенесення мобільних номерів: Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги.

Про Канаду та Україну: Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про економію електроенергії: "Укренерго" через вплив погодних факторів на ситуацію в енергосистемі від початку березня почало закликати українців користуватися потужними електроприладами у денні години, хоча взимку навпаки - радили вмикати їх вночі.

Про звільнення в КМДА: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в Києві.

Ексклюзив ЕП

Який американський бізнес працює в Україні і чи може він гарантувати безпеку?

Президент США Дональд Трамп вважає, що сама лише наявність американського бізнесу в Україні може захистити її від нової російської агресії. Чи дійсно це так?