Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів в межах ініціативи ERA

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів. Кредит надається на 30 років.

"Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо:

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів (близько 940 млн доларів США) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.