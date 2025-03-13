Новости 13 марта: новый подход к экономии электроэнергии, масштабные увольнения в КГГА
О чем говорили сегодня?
О переносе мобильных номеров: Количество мобильных номеров, перенесенных в рамках услуги MNP, которая позволяет перейти на обслуживание к другому оператору с сохранением номера, в январе 2025 года составило 145 тыс. - это самый высокий показатель за все время действия услуги.
О Канаде и Украине: Украина получила первый транш от Канады объемом 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об экономии электроэнергии: "Укрэнерго" из-за влияния погодных факторов на ситуацию в энергосистеме с начала марта начало призывать украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, хотя зимой наоборот - советовали включать их ночью.
Об увольнении в КГГА: Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений должностных лиц КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в Киеве.
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Президент США Дональд Трамп считает, что одно лишь наличие американского бизнеса в Украине может защитить ее от новой российской агрессии. Действительно ли это так?