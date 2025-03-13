Кличко звільнив причетних до земельної корупції чиновників

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в Києві.

Про це він повідомив у Facebook.

"Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", - повідомив він.

Так, зі своїх посад в КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич.

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов (процедурно звільнений буде від 14 березня).

Крім того, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр".

"Також фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради", - додав Кличко.

Також, будуть звільнені й наступні посадовці:

директор комунального підприємства"Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій

директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Що стосується Комунального обʼєднання "Київзеленбуд", то будуть звільнені:

Генеральний директор підприємства Юрій Бахмат.

Перший заступник генерального директора "Київзеленбуду" Олексій Лукаш.

Заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення, додав Кличко.

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Нагадаємо:

6 лютого 2025 року, Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пресслужба НАБУ тоді повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільняє свого заступника Петра Оленича та двох заступників керівників комунальних підприємств, які отримали підозри від НАБУ.