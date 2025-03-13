Українці рекордно перенесли мобільні номери: від якого оператора переходили найчастіше

Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначили в Нацкомісії, у 2025 році кількість перенесених номерів продовжила зростати і лише за січень становила 145 тис. номерів – майже половину від кількості перенесених номерів за 2024 рік.

Так, у січні 2025 року із загальної кількості 145 тис. перенесених номерів від найбільшого мобільного оператора "Київстар" до інших перейшло 108,65 тис. абонентів, до оператора перенесли номери 6,3 тис.

Від "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") перейшло 31,99 тис. абонентів, до оператора – 17,28 тис.

Від lifecell перейшло 4,55 тис. абонентів, до оператора – 121 68 тис.

У лютому кількість перенесених зі збереженням номерів скоротилась майже вдвічі проти січня – до 68,54 тис.

Від "Київстар" було перенесено 26,09 тис. номерів, до оператора – 20,67 тис.

Від "Vodafone Україна" перенесено 25,26 тис. номерів, до оператора – 12,454 тис.

Від lifecell перенесено 17,03 тис. номерів, до оператора – 35,39 тис.

Нагадаємо:

Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, 2024 року зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис.