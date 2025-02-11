Новини 11 лютого: рідкісноземельні мінерали, добудова Хмельницької АЕС

Про що говорили сьогодні?

Про Трампа: Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.

Про АЕС: Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Про електроенергію: У середу 12 лютого застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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Про ліки: Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.

Ексклюзив ЕП

Метали в обмін на безпеку. Які надра зацікавили Трампа і що може дати Україна?

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Чим багаті українські надра і що країна може запропонувати світу?